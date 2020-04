San Paolo, sanificazione dei Vigili al reparto di Ginecologia

Questa mattina la Asl Roma 4 ha richiesto una ulteriore sanificazione del reparto di Ginecologia del San Paolo, sono intervenuti i vigili del fuoco ai quali è stato chiesto un raffronto sulle modalità di sanificazione utilizzate dalla Asl Roma 4. “I vigili del fuoco dopo l’intervento, hanno riscontrato l’ampia efficacia del metodo di disinfezione e sanificazione utilizzato dalla Asl. Ringraziamo i vigili del fuoco per la loro professionalità (e per le foto ufficiali)”. Lo dichiara in una nota la AslRoma4.