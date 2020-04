Lo ha fatto sapere la Asl Roma4 in una nota stampa

“Si informa l’utenza che la Asl Roma 4 in aggiunta alle operazioni di sanificazione che vengono effettuate giornalmente in tutte le strutture aziendali, effettuerà lunedì (oggi, ndc) un ulteriore intervento di sanificazione presso i reparti di ginecologia, ostetricia, nido e pediatria”, lo ha fatto sapere la Asl Roma4 in una nota stampa.