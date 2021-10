San Paolo, inaugurato l’Olympus Oip- 1: “Potenzia la capacità diagnostica del cancro del colon retto”

Si è tenuta oggi, presso il reparto di Endoscopia dell’ospedale San Paolo, la presentazione dell’Olympus Oip- 1. Il Dott. Dimito primario del reparto di Endoscopia Digestiva ha presentato la nuova tecnologia alla presenza del Direttore Generale Dott.ssa Matranga, del Direttore Sanitario Dott.ssa Matera, del Direttore sanitario ospedaliero Dott.Carbone, della Cariciv, sempre presente accanto all’azienda sanitaria, e della stampa intervenuta. Si tratta di uno strumento “intelligente” accessorio alla colonna endoscopica in prevalenza usata per lo screening, che contiene al suo interno circa duemila immagini diverse di patologie del colon, che questa apparecchiatura confronta in tempo reale con quanto osservato sul Paziente, segnalando la presenza di lesioni o morfologie simili a quanto contenuto nella sua memoria, dando all’Operatore una indicazione valida per lesioni che fossero sfuggite alla sua osservazione. Il primario ha effettuato una dimostrazione pratica mostrando l’alta sensibilità del macchinario, che aiuta notevolmente il medico che esegue l’esame, aumentando in maniera determinante la performance di polyp detenction rate e quindi l’efficacia dell’esame. A livello pratico, l’apparecchio visualizza l’esame in diretta insieme al medico che lo sta effettuando, migliorando notevolmente la capacità di individuare anche dei polipi molto piccoli. Un fiore all’occhiello per il Reparto di Endoscopia, già notevolmente all’avanguardia sia per apparecchiature che per il comfort e l’umanizzazione riservata agli utenti che devono sottoporsi agli esami. Un potenziamento della capacità diagnostica del cancro del colon retto che insieme allo screening di primo livello, incrementa significativamente le possibilità terapeutiche e dunque la sopravvivenza.