San Liborio, sfalcio erba da cigli stradali e marciapiedi . Ora tocca a San Gordiano

Come da calendario sono proseguiti anche oggi gli interventi di pulizia ad opera degli operatori di CSP. Questa mattina gli addetti allo spazzamento delle strade ed alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali sono intervenuti nel quartiere di San Liborio. Queste le vie interessate dalle operazioni di pulizia: Via Padre Gian Battista Labat; Via Felice della Greca; Via Carlo Fontana e Via Gian Battista Falda. A San Liborio i lavori richiederanno circa tre giorni e pertanto proseguiranno anche venerdì e sabato, attraverso il decespugliamento di vie e marciapiedi in tutto il quartiere che garantiranno maggior decoro e sicurezza stradale. Il programma potrebbe essere soggetto a piccole variazioni. Nei prossimi giorni le squadre di CSP si sposteranno a San Gordiano.