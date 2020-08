Salvato un falco lodolaio. I volontari AEOPC di Tarquinia lo hanno portato al Centro specializzato sui rapaci dei Guardiaparco del lago di Vico.

Un falco lodolaio è stato investito nella notte e con l’urto una ala si è spezzata. Dei cittadini lo hanno trovato sulla strada ed hanno cercato di poterlo aiutare portandolo alla sede AEOPC a Tarquinia. I volontari diretti dal Presidente Alessandro Sacripanti dopo aver dato le prime attenzioni al rapace hanno tempestivamente contattato i Guardiaparco del lago di Vico che sono specializzati in questo tipo di interventi veterinari. Il falco è stato trasportato dai volontari AEOPC presso il punto stabilito con i Guardiaparco che lo hanno preso in consegna e avrà le giuste cure. Storia a lieto fine. A comunicarlo in una nota Aeopc Tarquinia