Salta la delibera su Borgata Aurelia, Tedesco: “Verifiche in corso su un dirigente comunale”

Bisognerà aspettare ancora per il via libera all’acquisto del quartiere di Borgata Aurelia. Nel consiglio comunale che si è tenuto oggi non è arrivato l’atteso ok alla delibera. Motivo? Una presunta incompatibilità di un dirigente comunale che avrebbe firmato il provvedimento: “Sono in corso degli accertamenti su un dirigente – ha confermato il sindaco Tedesco durante il suo intervento – è una cosa che abbiamo saputo solo un paio di giorni fa. Per questa ragione ci sembra corretto rinviare la discussione su questa delibera, una volta che saranno chiarite le varie posizioni”. Semaforo verde invece per la rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali. Gli utenti potranno definire i pregressi, pagando il dovuto senza sanzioni e interessi. Ed è passata anche la proposta legata al project financing sull’ampliamento del cimitero nuovo di via Braccianese Claudia, così come l’istituzione di un tavolo di confronto per la programmazione ferroviaria della regione Lazio, voluta dai 5 stelle e la mozione sulla realizzazione di idonea copertura per l’Ecocentro comunale, presentata dal Pd.