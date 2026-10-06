Salta il subappalto a Csp per il Tpl, Mari: “Sarebbe stata soluzione idonea”. Il Pincio: “Non è sostenibile”

“L'amministrazione comunale ha deciso di percorrere una strada diversa". Il Comune: "Purtroppo oggi quel subappalto non è più economicamente sostenibile per il Comune: gli aumentati costi del servizio e dei fornitori, aggravati anche dalla crisi internazionale in atto, rendono la strada delineata dalla Regione mesi addietro l’unica percorribile"

Si è appena conclusa la riunione operativa in Astral per dare attuazione all’ Unità di rete Tirreno 1. Nel merito delle decisioni assunte, interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. “Ringrazio il Presidente di Astral Pino Simeoni e tutti i tecnici che hanno dichiarato, sembra ombra di dubbio, che per l’Unità di Rete che interessa Civitavecchia è possibile il subappalto. Ciò significa che si sarebbe potuto continuare con la gestione del trasporto pubblico da parte di CSP, senza alcun cambiamento tanto per l’utenza quanto per i lavoratori”.

“L’amministrazione comunale ha deciso di percorrere una strada diversa, nonostante sia stata data la più ampia disponibilità di Astral e dell’assessore ai trasporti Fabrizio Ghera all’implementazione dei km riconosciuti al Trasporto Pubblico Locale per servire meglio il Quartiere Campo dell’Oro (dove è stata recentemente inaugurata dall’amministrazione Rocca la casa di Comunità) e una linea per raggiungere Hospice Oncologico. Ho appreso con stupore di questa decisione perché ritengo che il subappalto dell’Udr a Civitavecchia Servizi Pubblici sarebbe stata una soluzione più idonea per il territorio. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione informando puntualmente la cittadinanza”, conclude Mari.

Il Pincio. Il trasporto pubblico locale passerà dal 31 Ottobre p.v., come noto da mesi, a un nuovo gestore, individuato attraverso la gara disposta dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto regionale dei bacini d’ambito.

Il Comune di Civitavecchia, intravedendo in questo progetto il rischio di una riduzione del servizio all’utenza aveva proposto, mesi fa, che una volta aggiudicata la gara, il servizio tornasse in gestione all’Ente in subappalto dal vincitore. Dopo mesi di incertezza e solo a seguito di un parere pro-veritate questa eventualità è apparsa percorribile. Purtroppo oggi quel subappalto non è più economicamente sostenibile per il Comune: gli aumentati costi del servizio e dei fornitori, aggravati anche dalla crisi internazionale in atto, rendono la strada delineata dalla Regione mesi addietro l’unica percorribile.

L’Amministrazione ha comunque ottenuto, nell’interlocuzione avvenuta nel corso dell’anno con Astral, che nella definizione del piano di esercizio siano considerate quattro importantissime esigenze del territorio:

1 le attuali linee cittadine saranno integralmente mantenute;

2 vi sarà l’intensificazione delle corse verso Campo dell’Oro, dove è stata attivata la nuova Casa della Comunità della ASL (spostamento che ha causato non poche difficoltà a persone anziane e a chi è impossibilitato a spostarsi con mezzi propri);

3 l’istituzione di un collegamento dedicato al centro oncologico Carlo Chenis a servizio dei pazienti che vi si recano per le terapie e dei loro familiari;

4 non ultimo il Comune vigilerà sulla clausola sociale che garantisce ai dipendenti attualmente impegnati nel tpl la continuità del servizio e ha ottenuto la garanzia da parte di Astral di vigilare sul nuovo rapporto di lavoro.

Il Comune continuerà a rappresentare queste necessità in ogni sede, perché il nuovo assetto non si traduca in meno trasporto pubblico per i cittadini di Civitavecchia e incertezze sul futuro dei lavoratori.