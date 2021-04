Salta il consiglio comunale di Allumiere. Querelle sul “concorsone” rinviata a data da destinarsi

Non si farà oggi come era previsto il consiglio comunale di Allumiere, con all’ordine del giorno la questione “concorsone”. Motivo ufficiale? L’impossibilità da parte del segretario generale di essere presente nel pomeriggio, per ragioni di salute. Una comunicazione che è arrivata via pec questa mattina. L’assise, c’è scritto nella mail, è rinviata a data da destinarsi.