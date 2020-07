Saldi, l’allarme di Confcommercio: “Quest’anno si spenderà in media il 40% in meno”

“Quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà oltre il 40% in meno, in media 135 euro – meno di 60 euro pro capite e la libertà lasciata alle Regioni di scegliere se anticipare di una settimana o meno ha creato inopportune concorrenze tra territori limitrofi”. É quanto dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Civitavecchia Graziano Luciani sull’avvio della stagione delle svendite. “Purtroppo difficilmente – prosegue Luciani – quest’anno i saldi, costretti tra mascherine e restrizioni economiche, rappresenteranno un periodo felice per il settore, schiacciato dalla grave crisi provocata dal Coronavirus con il 60% delle imprese che denuncia un calo dei consumi dalla riapertura del 18 maggio”.