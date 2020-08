Sacchetti risponde a Feoli e a Big: “Non interessati a gestione PalaGalli”

"Se da un lato, come amante e sostenitore dello sport locale mi auguro che i problemi riguardanti la gestione dell'impianto Palagalli vengano superati al più presto e che le eccellenze sportive Civitavecchiesi possano sempre avere la possibilità di esprimere il loro grande potenziale, dall'altro, come imprenditore, non sono interessato all'acquisizione di società né tanto meno alla gestione di strutture sportive"

“In merito all’articolo apparso sulla vostra testata giornalistica il 22 agosto u. s. dal titolo “Feoli a tutta vasca: per gestire il Palagalli serve un miracolo finanziario”, essendo stato citato direttamente come imprenditore interessato alla partecipazione della risoluzione dei problemi della struttura, sono a precisare e chiarire di non aver mai avuto contatti o proposte a tal riguardo. Se da un lato, come amante e sostenitore dello sport locale mi auguro che i problemi riguardanti la gestione dell’impianto Palagalli vengano superati al più presto e che le eccellenze sportive Civitavecchiesi possano sempre avere la possibilità di esprimere il loro grande potenziale, dall’altro, come imprenditore, non sono interessato all’acquisizione di società né tanto meno alla gestione di strutture sportive”. Lo dichiara Paolo Sacchetti.