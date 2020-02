Ci sarà sabato dalle 15.30 l’inaugurazione del Parco Flavio Gagliardini. I lavori sono stati ultimati nei giorni scorsi e adesso è il momento che tutta Civitavecchia, soprattutto i tanti bambini che potranno giocare in un posto pulito e sicuro, stava aspettando. Alla Marina il progetto voluto e portato avanti con grande caparbietà dall’Associazione Flavio gagliardini Onlus è ormai realtà. Non resta che attendere tutti coloro che vorranno partecipare sabato all’inaugurazione del Parco di Flavio, il Parco della Città dedicato all’indimenticato Flavio Gagliardini. Anche sabato ci sarà lo stand per poter effettuare il tesseramento o rinnovo delle tessere per continuare a sostenere l’Associazione.