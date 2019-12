Sabato a Canale Monterano Daniela Barra e Giovanni Monti in concerto

Sabato 28 dicembre 2019, alle ore 21, presso il TMF Teatro comunale di Canale Monterano (Rm), Speciale concerto con l’artista Daniela Barra e il pianista Giovanni Monti. “Incanto napoletano” è un recital dedicato alla magnifica e ricchissima tradizione della canzone napoletana che ci condurrà nei “vasci”, nei cortili, nei vicoli di Napoli. Un’atmosfera partenopea. Le più note e struggenti melodie d’amore si alterneranno ai versi di Totò e Salvatore Di Giacomo e ai ritmi più veraci e popolari delle tammurriate e tarantelle. Daniela Barra, originaria della illustre famiglia di artisti napoletani, ha spesso eseguito questo repertorio per rappresentare l’Italia all’estero (con il MAE): da Mosca a Sydney, da Los Angeles a New York a Santo Domingo, a Malta e in Argentina. Info e prenotazioni: 3286748785 via sms.

