Sabato 13 aprile Enrico Giovannini alla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Custodi del futuro”

Sarà Enrico Giovannini ad intervenire sabato 13 aprile 2024 alla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico «Custodi del futuro» promossa dalle Diocesi unite di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, dove ha sede la scuola in via Cremolino, 141 a Roma. Questa terza lezione formativa sarà aperta a tutti come master class.

Giovannini è professore di statistica economica all’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» ed è direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), oltre ad essere stato presidente dell‘Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), nonché ministro del Lavoro e successivamente Ministro delle Infrastrutture.

Il programma inizia alle 10 con i saluti di mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, e di suor Piera Silvia Ruffinatto, preside dell’«Auxilium». Seguirà la relazione di Enrico Giovannini sul tema “Il bene comune nella dottrina sociale della Chiesa. Sviluppo sostenibile, salvaguardia del creato e giustizia sociale”. Ci sarà poi un dialogo con i partecipanti. Nella seconda parte Egildo Spada, storico del territorio, parlerà de “L’impegno sociale nella storia della diocesi di Porto-Santa Rufina“. Nel pomeriggio i soli frequentanti della scuola approfondiranno i contenuti emersi nella prima parte della giornata nel laboratorio con suor Linda Pocher, teologa e animatrice del Circolo Laudato si’ “Auxilium”, e don Federico Tartaglia, parroco di Selva Candida e animatore del Circolo Laudato si’ nelle Selve.