S. Agostino: divieto di sosta, lo stabilisce una nuova ordinanza del Comune di Tarquinia

Torna a far parlare la viabilità a Sant’Agostino.

Con ordinanza n 83 del 31/07/2020 il Comune di Tarquinia istituisce il divieto di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati a qualsiasi tipo di veicolo in Strada Vicinale Bilancia S. Agostino.

Si legge nell’ordinanza come il notevole richiamo suscitato, soprattutto con la stagione estiva in essere, dal Borgo di S. Agostino, in termini di presenze turistiche, villeggianti e frequentatori, comporti ovvie ripercussioni sulla mobilità urbana, la logistica e i servizi e ritenuto che in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica – continua l’ordinanza – occorre revisionare e aggiornare il piano viario relativo alla strada Vicinale Bilancia S. Agostino con accesso agli stabilimenti balneari, in relazione agli obiettivi di indirizzo programmatici e agli intendimenti dell’ amministrazione comunale, al fine di poter garantire prioritariamente la regolare fruibilità dei luoghi, con particolare attenzione alla mobilità ed alla disciplina della circolazione stradale, in correlazione al notevole incremento dei flussi di presenze che si concentra nella predetta località.

L’ ordinanza dispone anche l’istituzione di apposito orario di carico/scarico merci dalle ore 04:00 alle ore 09:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di ogni giorno nel tratto di strada interessata.

Infine si precisa che la sosta lungo la strada Vicinale Bilancia S. Agostino é consentita ai soli ciclomotori e motocicili nei pressi degli ingressi agli stabilimenti balneari.