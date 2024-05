Rush finale per la compilazione delle liste, i “blindati” frenano le candidature new entry

Un conto è giocarsi il jolly in un partito in grande salute, capace sulla carta di eleggere, in caso di vittoria, 5/6 consiglieri. Altra storia è gettarsi nella mischia in un partito dove sai già in partenza che, bene che vada ne passano due e il ticket "vincente" c'è già. Per presentare le liste comunque c'è tempo fino alle ore 12 dell'11 maggio

C’è crisi, grossa crisi. A sentire i feedback in quasi tutti gli schieramenti politici, questa tornata elettorale è preceduta da una difficoltà assai profonda nella compilazione delle liste elettorali per il consiglio comunale. Mai come in questa circostanza. Pochi candidati, in larga parte sempre i soliti, scarsissimo il numero delle new entry che ci credono per davvero. Tra le varie coalizioni in lizza chi sta messo meglio, almeno sulla carta, è Enzo D’Antò, che ha già ufficializzato le sue tre liste: Movimento 5 stelle, Civitavecchia Popolare e Lista D’Antò sindaco.

Completa anche l’unica lista della civica Roberta Galletta, che l’ha presentata qualche giorno fa a piazza Saffi. Da quanto si apprende starebbe a buon punto anche la coalizione formata da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Unione Civica per Piendibene sindaco. Ci sarebbero ancora criticità a destra, soprattutto per Lega e lista La Svolta per Grasso sindaco, mentre sono complete Fratelli d’Italia e Lista Grasso, ma anche al centro, dove tra Uniti per Civitavecchia, Forza Italia, Leali, Legali e Liberi e Moderati per Poletti sindaco, starebbe meglio la prima lista, che ha praticamente definito il gruppo. Si attendono riscontri anche dai civici Vittorio Petrelli e da Cristian Bufi di Risorgimento socialista, anche se presenteranno poche liste a loro sostegno.

Il freno che fa passare la già pochissima voglia di buttarsi in politica è la presenza un po’ in tutti gli schieramenti dei “mister” e miss” preferenze, vale a dire quei candidati al consiglio comunale oramai storici che incassano ogni volta una quota di preferenze tale che gli garantisce la poltrona in aula Pucci. Un conto è giocarsi il jolly in un partito in grande salute, capace sulla carta di eleggere, in caso di vittoria, 5/6 consiglieri. Altra storia è gettarsi nella mischia in un partito dove sai già in partenza che, bene che vada ne passano due e il ticket “vincente” c’è già. Per presentare le liste comunque c’è tempo fino alle ore 12 dell’11 maggio.