Ruota panoramica e Statua del Bacio a scadenza, il Comune decide se tenerle oppure no

Fra maggio e giugno la Marina rischia di perdere sia la ruota panoramica che la Statua del Bacio. Dovendo dare delle percentuali di permanenza, ne avrebbe molte di più la seconda attrazione, almeno ad oggi. L’affitto della ruota infatti scade fra poche settimane, ad inizio maggio ma ancora non ci sarebbero le condizioni per una proroga, nonostante i feedback positivi dei clienti e la bella stagione oramai alle porte. Discorso simile per la Statua del Bacio, il cui affitto termina a giugno. Pochi giorni fa c’è stata una riunione in Comune, che ha ribadito la volontà di tenerla. Non si sa però ancora con quale modalità: rinnovo dell’affitto, acquisto definitivo o schema contrattuale “rent&buy”, vale a dire una sorta di mutuo come per l’acquisto di un immobile. Nei prossimi giorni se ne dovrebbe sapere di più, anche perché il tempo stringe.