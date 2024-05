Ruggiero non basta, il Civitavecchia chiude la stagione con un ko

Il Civitavecchia chiude la stagione in Eccellenza con una sconfitta, 2-1 sul campo dell’Astrea. La squadra allenata da Raffaele Scudieri, per lui era l’ultima panchina in nerazzurro, era passata in vantaggio dopo 18 minuti con Gigi Ruggiero, schierato dal 1′ e in rete al termine di una perfetta azione in ripartenza degli ospiti. Poi la rimonta dei padroni di casa, in rete prima con Mariani e poi con Castro. Quest’ultimo sullo 0-1 aveva colpito un palo. Il Civitavecchia chiude il campionato al quinto posto in classifica.