Rugby, vittoria a tavolino per il Crc con il Noceto

Terzo rinvio di fila a causa del covid per il Crc, ma stavolta non per le positività nel gruppo civitavecchiese. La gara di serie A in programma originariamente per domani al Moretti Della Marta è stata infatti annullata dalla Fir a causa dei contagi riscontrati nel gruppo emiliano. Come da regolamento la società biancorossa vincerà a tavolino.