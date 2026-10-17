Inizierà domani il nuovo campionato di serie C a cui parteciperà anche il Civitavecchia Rugby. La società biancorossa dopo la rinuncia alla serie A ha deciso di ripartire da un gradino più basso con un progetto incentrato sui giovani. E domani alle 15.30 si giocherà la prima giornata del girone Nord con i civitavecchiesi che ospiteranno al Moretti Della Marta gli Arieti Rieti Rugby. Difficile fare un pronostico ma sicuramente il Crc proverà subito a dare la prima gioia stagionale ai suoi tifosi contro un’altra squadra che punta sui giovani e che è reduce da un bel filotto di vittorie conquistate, ovviamente nella passata stagione.