Rugby, trasferta sfortunata per il Crc

Seconda sconfitta esterna per il Civitavecchia Rugby. I biancorossi, opposti all’Unione Capitolina, hanno perso per 57-14 nella quarta giornata del campionato di serie A. I romani hanno messo in ghiaccio la vittoria già nel primo tempo quando sono andati per sei volte a meta chiudendo sul 38-0. Diversa la situazione nella ripresa quando il Crc è riuscito ad impensierire maggiormente i forti rivali trovando anche due mete nei primi minuti con Carparelli e Zorobbion, entrambe trasformate dal solito Beltramino. Gli ultimi 15 minuti hanno poi visto la replica dei romani ancora a segno con altre tre mete. Risultato finale di 57-14, punteggio che come detto ha evidenziato una differenza sostanziale tra un team che si gioca la promozione ed uno che cerca la salvezza.

“C’è una importante differenza con la sconfitta con il Prato – spiega coach Mauro Tronca del Crc – il Rugby Civitavecchia è stato attento ed i nostri si sono applicati, questo non è bastato in quanto abbiamo avuto molti infortuni ed abbiamo un’infermeria piena. L’incontro non è stato fortunato perché volevamo giocarcela diversamente. Certo che dobbiamo ancora crescere molto nelle varie fasi di gioco, soprattutto nella parte difensiva ma come ripeto l’applicazione c’è stata e per giocare a rugby la parte mentale sostenuta dalla parte fisica è determinante. Dobbiamo ancora lavorare sulle situazioni difensive, ma i ragazzi hanno dato tutto e questo è importante”.