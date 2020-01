Rugby, trasferta dal sapore antico per il CRC

Prima trasferta del girone di ritorno dopo la sconfitta della scorsa settimana. Una sfida che sa di recente passato attende domani il Crc in seria A. Si gioca fuori dalle mura amiche contro il Romagna, grande avversario della passata stagione in B. “Domenica scorsa abbiamo commesso degli errori ma partiamo per Cesena con fiducia. Il ricordo di Pesaro ci da consapevolezza oltre al lavoro fatto in settimana. È una partita importante per la classifica e per il contesto del campionato, vogliamo dimostrare di potercela giocare con tutti”, dichiara il coach Giampietro Granatelli. Si gioca alle 14,30. Arbitra Clara Munarini di Parma.

