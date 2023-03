Rugby, torna il mal di trasferta per il Crc

Un ko che lascia tanto rammarico e fa riaffiorare il mal di trasferta, ma che non cambia più di tanto la classifica. Il Civitavecchia Rugby è caduto ancora una volta fuori casa, stavolta contro l’ultima della classe. Nella sesta di ritorno del campionato di serie A, girone 3, i biancorossi hanno perso per 30-24 sul campo dell’Amatori Napoli Afragola.

“Nella partita con il Napoli – afferma l’head coach del Crc Mauro Tronca – ho visto una squadra soffrire, aspettare l’avversario, subire, quindi sono amareggiato in quanto non riesco ad incidere sui miei ragazzi in particolare sulla loro psiche. Abbiamo due volti. In casa lottiamo, aggrediamo, mentre in trasferta abbiamo alti e bassi con vuoti nel mezzo della partita, insomma come da inizio di campionato soffriamo il mal di trasferta”.

Non sono però arrivate solo note negative dall’ultimo ko. La notizia positiva è il punto di bonus difensivo conquistato da Manuelli e compagni che allunga il vantaggio sulla penultima in classifica. Il Crc rimane al quartultimo posto della graduatoria con 29 punti e adesso ha 12 lunghezze di distacco dal Villa Pamphili penultimo.