Rugby, stop casalingo per il CRC contro Napoli

Si ferma contro Afragola Napoli il trend positivo in casa al Moretti della Marta del CRC in seria A. Oggi i biancorossi sono stati battuti per 23-18 dai campani in un match ricco di colpi di scena. Ospiti subito avanti ad inizio partita, poi gran rimonta per la squadra dei coach Giampietro Granatelli e Mauro Tronca, vanificata però dagli ultimi minuti, favorevoli ai napoletani. “Gara in equilibrio per larghi tratti, meglio loro nel primo tempo – commenta Granatelli – non siamo stati sufficientemente performanti nelle mischie ordinate. Nel secondo tempo siamo rientrati in gara, anche se abbiao sbagliato qualcosa, ad esempio qualche calcio piazzato. Peccato perché giocando alla pari la potevamo riprendere. Tanti fattori ci hanno giocato contro, anche il vento, ma bravi loro, erano ben messi in campo. Sappiamo bene i nostri limiti e i nostri valori. Prossima settimana a Cesena contro Romagna non sarà facile, ma saremo pronti a fare la nostra gara”.

Sponsorizzato da