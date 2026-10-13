Mancano ormai pochi giorni al via del nuovo campionato di serie C che vedrà ai nastri di partenza anche il Civitavecchia Rugby. La società biancorossa in estate ha deciso di rinunciare alla partecipazione alla serie A per avviare un nuovo progetto che punta maggiormente sul settore giovanile. Domenica alle 15.30 al Moretti Della Marta si gioca la prima giornata del girone Nord con il Crc che ospiterà l’Arieti Rugby Rieti. Sfida da decifrare così come gli obiettivi dei civitavecchiesi che saranno da valutare nel corso della stagione.
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Rugby, si avvicina la prima giornata di serie C per il Crc
Domenica alle 15.30 al Moretti Della Marta si gioca la prima giornata del girone Nord con il Crc che ospiterà l'Arieti Rugby Rieti.