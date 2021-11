Rugby, sconfitta dolce per il Crc

Il Crc perde ma ottiene il primo punto stagionale. I biancorossi sono stati battuti per 24-19 sul campo della corazzata Union Rugby Capitolina conquistando il bonus difensivo e muovendo la classifica proprio nella gara più difficile, sulla carta, di questo inizio di stagione. Un mach che in realtà si è rilevato di grande spessore per il carattere e la volontà nella discesa in campo dei civitavecchiesi che si sono presentati privi dell’intera prima linea per alcuni infortuni e avendo in panchina tre ragazzi che rientravano da problemi fisici. Nonostante queste difficilissime problematiche, non di facile e possibile soluzione, il Crc ha reagito alla situazione perdendo con uno piccolo scarto 24 a 19 con la Capitolina, prima in classifica del girone 3, ancora imbattuta e pretendente al titolo per la categoria superiore.

«Voglio ringraziare tutti i mie ragazzi – afferma il coach del Crc Mauro Tronca – in primis il Capitano Manuelli ed a seguire tutto il gruppo con Fraticelli, il veterano per eccellenza, per il loro sacrificio. Oltre a giocare veramente con abnegazione e costanza hanno partecipato attivamente anche in ruoli non loro. Ho visto una grande squadra con aggressività, grandi risalite, ottime touche. Torniamo a casa con grande rimpianto perché avremmo potuto fare bottino pieno».

La Capitolina ha faticato molto nel vincere e lo ha fatto nel primo tempo con quattro mete, due di queste fatte in situazione di superiorità numerica con due gialli e di conseguenza due espulsioni per il Crc.