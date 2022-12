Rugby, scocca di nuovo l’ora del Crc

Dopo lo stop di due settimane torna in campo il Civitavecchia Rugby. I biancorossi domani, ore 14.30, saranno di scena sul campo della Lazio, in quella che si preannuncia come una sfida molto complicata. La squadra guidata da Mauro Tronca in questa stagione è ancora a secco di vittorie esterne e affornterà i romani che invece sono primi in classifica con 7 vittorie su 7 conquistate. Obiettivo della squadra civitavecchiese sarà quindi offrire una buona prestazione.