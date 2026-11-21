Si torna a giocare nel campionato di serie C dopo la pausa di due settimane. Domani alle 14.30 al Moretti Della Marta il Civitavecchia Rugby riceve la visita del L’Aquila in una gara importante per gli obiettivi stagionali delle due squadre. Si affrontano infatti due squadre ferme a metà classifica entrambe con 5 punti e quindi il match di domani sarà un vero e proprio scontro diretto per cercare di riportarsi in alto.