Rugby, netto ko per il Crc

Altra sconfitta netta per il Civitavecchia Rugby. Ad avere la meglio sui civitavecchiesi, nella gara disputata al Moretti Della Marta, sono stati i Cavalieri Union Rugby. La squadra di Prato ha vinto per 38-0 in una partita iniziata negativamente per il XV guidato da Mauro Tronca, che ha dovuto fare i conti con le assenze importanti dell’influenzato Fabio Gentili, terza linea di grande esperienza in serie A, nel riscaldamento iniziale anche di Fabiano Olivieri centro-ala che ha avuto problemi all’arto inferiore e di Paolo Orabona, pilone con numerose partite in serie A, che ha subito un colpo al bicipite sinistro, ha provato a giocare ma dopo meno di 4 minuti è dovuto uscire per il forte dolore. Risultato che, così come quello col Romagna della settimana scorsa, testimonia bene le differenze tra i due team.

«I miei ragazzi – commenta coach Mauro Tronca – hanno dimostrato che la partita contro il Romagna è stato un episodio. Proprio per questo sia io che Umberto De Nisi non abbiamo mosso nessun appunto ai nostri, anzi abbiamo fatto i complimenti a tutta la squadra. Avevamo di fronte un team, i Cavalieri Union Rugby, che ha fatto una campagna acquisti notevole per passare di categoria con 6 giocatori provenienti dalla Top 10».