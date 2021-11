Rugby, netto ko per il Crc a Cesena

Il Rugby Civitavecchia torna dalla trasferta di Cesena con una netta sconfitta. I biancorossi hanno perso contro il Romagna per 57-0. Nel primo tempo il CRC , nei primi 20 minuti, tiene banco costringendo gli avversari nella loro metà campo ma nella parte finale perde lo smalto iniziale, non ha mordente ne la giusta aggressività così come nella mischia chiusa e la touche che denotano una squadra vincente , ricordano molto gli errori fatti nella trasferta di Pesaro, chiudendo la prima parte di gara con 19 punti di distacco. Nel secondo tempo i galletti marcano ancora 5 mete ed un calcio di punizione fino ad un punteggio finale 57 a 0. La riforma dei campionati in corso e la sospensione delle retrocessioni per la stagione 2021- 2022 sembra davvero provvidenziale. Servirà a giocare, a maturare esperienza, ad allargare e consolidare la rosa delle linea verde , come testimonia l’esordio in serie A di Maicon Auriemma Augusto classe 2001, che il CRC ha deciso di adottare senza la pressione del risultato ad ogni costo.