Rugby, il Crc vuole rimettersi in carreggiata

Una gara non semplice ma da vincere per mettere al sicuro la salvezza. E’ quella che giocherà domani il Crc che alle 14.30 riceve al Moretti Della Marta la Primavera. In classifica i romani hanno 7 punti in più dei civitavecchiesi che però in casa in questa stagione hanno sempre fatto bene.

“Pronti a onorare la maglia biancorossa per sentirsi uniti. Serve un equilibrio diverso – spiega coach Tronca – e bisogna far punti. I giocatori dovranno dimostrare attaccamento alla maglia. Dobbiamo lavorare per migliorare ed eliminare i difetti che abbiamo. Lo staff tecnico è contento di come i ragazzi stanno lavorando ma abbiamo perso molti punti per strada in maniera evitabile. Quella di domenica vs Primavera è una partita importante in cui dovremo provare a fare risultato, cercando di proporre gioco. Il Rugby Civitavecchia è una squadra di qualità, formata da ottimi rugbisti sia veterani che linea verde. Domenica deve scendere in campo una squadra determinata, che sa quello che deve fare e lo fa con il giusto agonismo senza strafare e senza falli inutili.”