Rugby, il Crc torna in campo

E’ tutto pronto per il ritorno in campo in una partita ufficiale del Civitavecchia Rugby Centumcellae. I biancorossi ospitano domani al Moretti Della Marta, con inizio alle ore 13, il Perugia nel recupero dell’ottava giornata.

«Ripartiamo con tanta voglia di rugby – commenta Andrea D’Angelo, presidente del Crc – i nostri seniores stanno letteralmente scalpitando per tornare in campo e per farlo con un obiettivo tangibile: giocare un finale di stagione al massimo. I nostri seniores saranno i primi a giocare una partita ufficiale poi sarà il turno dei giovani e dei giovanissimi. Il nostro campo da gioco riprenderà ad accompagnare tutti questi giovani nel proprio percorso di formazione ovale e questa è davvero la cosa più bella tanto per la nostra società, quanto per lo sport del rugby».

La ripresa per il Civitavecchia Rugby dopo la lunga sosta sarà per tutti una sorpresa. Chi si è allenato lo ha fatto con impegno, preparando la partita di domani contro i perugini a livello fisico, mentale e tecnico al meglio. L’obiettivo dei biancorossi è di dare il massimo in questa gara importante e sentita nel territorio tra due società vicine. Sarà anche una sfida bella perchè si ritrovano due squadre che si sono affrontate nel recente passato in serie B, quando entrambe lottavano per centrare la promozione in serie A.

«Già il fatto di giocare riporta ad una situazione di normalità – commenta l’head coach Mauro Tronca – speriamo di non fermarci più da adesso a fine stagione. Per quando riguarda la nostra squadra mi aspetto si continui nella strada già avviata lo scorso 5 dicembre quando abbiamo affrontato l’Amatori Rugby Catania mettendo in campo uno spirito encomiabile. Sono molto fiducioso, i ragazzi stanno rispondendo bene e domani andremo a giocare con la massima serenità cercando di fare e ricavare il meglio possibile».