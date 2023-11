Rugby, il Crc torna al successo esterno

Secondo importante successo esterno stagionale per il Crc. I biancorossi si sono imposti per 17-13 sul campo del Paganica.

La gara inizia subito bene per la squadra di Ambrogio Bona, che si porta in vantaggio con la meta di Duca, ma poi viene rimontata da parte degli avversari. Nella ripresa, corredata da gialli da ambe le parti, è ancora arrembaggio da parte dei padroni di casa, che vanno a segno con una try, ma poi arriva il riscatto da parte dei civitavecchiesi, che con la meta di Nicita riescono a vincere la partita. I punti al piede sono di Tremulo. Con questo successo, senza il punto di bonus, il Crc si porta a quota 12 in classifica e si avvicina al centro della graduatoria.

“È stata una partita sofferta – commenta il presidente Andrea D’Angelo – negli ultimi dieci minuti siamo riusciti ad esprimerci al meglio ed è andata bene, con questi quattro punti che abbiamo messo in tasca. Dobbiamo migliorare ancora diverse cose, ancora hanno non riusciamo a esprimerci come squadra. Dobbiamo stare più compatti e dobbiamo migliorare anche nelle touche”.

“Il Paganica non merita sicuramente l posizione di classifica – affermano dal Crc – in quanto in casa sospinta da un pubblico caloroso gioca a livelli ottimi in pressione e gioco alla mano. Il CRC messo nel primo tempo in difficoltà reagisce a nel secondo tempo e riesce a vincere nelle mischie pur perdendo alcune touche. I ragazzi biancorossi portano a casa quattro importati punti non solo per la classifica anche perché trovano carattere e psicologicamente trovano quel quid che è mancato in alcuni incontri. Prossimo incontro anche questo seppur in mura amiche , Moretti della Marta , con il Firenze , anche questo roster diretto interessato per la classifica. In settimana allenamenti indirizzati sulla conquista , punto focale , la palla ovale deve essere in mano ai ragazzi in attacco, in particolare nei cinque e ventidue metri per arrivare in meta, in difesa per arginare la squadra avversaria con ripartenza nel Momento in cui riesce ad essere ripresa, nei vari momenti di gioco. I punti del Rugby Civitavecchia sono davvero pesanti e danno un ottimo segno che danno forza e coraggio per il proseguo del campionato”.