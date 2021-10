Rugby, il Crc si mette in mostra in un triangolare

Torneo di lusso per il Crc, impegnato al triangolare che si è disputato al campo “Enrico Iovenitti” di Paganica, vicino L’Aquila. Per i biancorossi un impegno importante prima dell’inizio del campionato di serie A, previsto per domenica 17 ottobre che lo vedrà protagonista al Moretti-Della Marta alle ore 15.30 contro il Pesaro. Tutte e tre le squadre hanno dimostrato di essere già abbastanza avanti con la preparazione. Si sono viste buone fasi di gioco, specialmente nelle prime parti delle gare, dove i giocatori erano ancora freschi. Il quindici di Mauro Tronca ha debuttato pareggiando per 12-12 contro la Roma Olimpic, con mete di Athos Onofri e Marco Rossi con trasformazione di Michele Bianco. In questo incontro davvero intenso dal punto di vista tecnico il CRC ha dominato la mischia ed ha avuto tante occasioni molte delle quali non è riuscito a portare in meta la palla ovale. Nel secondo confronto il Crc ha prevalso per 17-12 contro i padroni di casa del Paganica. Mete del capitano Jacopo Manuelli, di Filippo De Paolis e Athos Onofri, con trasformazione di Michele Bianco. Partita con un buon ritmo e con i valori fisici molto forti e duri, ambedue le formazioni con una mischia impattante con il CRC però spesso in avanzamento. Da segnalare l’ottimo esordio nel ruolo di pilone sinistro Giorgio Centracchio, alla prima uscita in questa casella. Le due formazioni Rugby Roma Olimpic e Polisportiva Paganica Rugby ambedue militanti in serie B hanno dimostrato di essere squadre forti, anche quest’anno lotteranno per la promozione nella massima superiore e potranno sicuramente dire la loro nell’arco della stagione, puntando ad ottenere un piazzamento nei play-off. Per il Crc si prospetta un campionato molto interessante, considerando che la squadra costituita da molti giovani con forti potenzialità anche se poca esperienza nella categoria, a rinforzare ulteriormente il roster biancorosso saranno i più esperti, votati a portare quella esperienza che fa spesso la differenza nei momenti cruciali delle partite. Come di consueto nel Rugby sarà il campo e la voglia di ribadire quello che di buono, fino a prima della pandemia, hanno dimostrato i rugbisti bianco-rossi al Moretti Della Marta per confermare che non è un caso se la squadra milita in serie A.

“Sono molto contento perché dopo tanto tempo dovuto all’emergenza sanitaria – afferma coach Mauro Tronca – ho finalmente visto i ragazzi divertirsi tutti insieme si sono impegnati molto nel corso del triangolare. Siamo ritornati in campo un po’ tirati in termini numerici ma nonostante ciò ci siamo divertiti ho visto tante cose buone e altre sulle quali dovremo lavorare meglio in allenamento. La prima partita è stata molto tecnica la seconda molto fisica, come ci aspettavamo – commenta il coach – la squadra da questo punto di vista ha risposto bene. Alcune cose sono da migliorare, tutte cose che possiamo controllare. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, dell’impegno, del desiderio e soprattutto del cuore che ci hanno messo in campo perché non hanno mai mollato sino alla fine”.