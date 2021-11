Rugby, il Crc sfida la capolista

Match durissimo per il Crc. I biancorossi domani, ore 14.30, saranno di scena sul campo della capolista Union Rugby Capitolina. Una gara complicata a cui si aggiungono le tante assenze a cui dovrà far fronte il team guidato da Mauro Tronca. Questa partita vede il CRC affrontare una della candidate a salire di categoria con vari infortuni dei suoi atleti tra l’altro tutti di ruolo di prima linea. Si tratta di quattro giocatori importanti : Orabona, Tichetti, Centracchio, Perullo. I nuovi delle linea verde , tra i 19 e 20 anni , hanno mostrato attitudine allo sport del Rugby, un nome per tutti , Filippo De Paolis 19 anni senza dimenticare gli altri, Michele Bianco 20 anni , ne è esempio Luca Nastasi che oramai è considerato un veterano 21 anni o Michele Nocchi 22. Anche se la fortuna non arride al Rugby Civitavecchia, per la mancanza quasi totale dei piloni per questa gara la parola d’ordine è: «Giochiamo per vincere, non esiste alternativa» «Questa è una partita fatta di grandi e piccole situazioni , è una parte del campionato , l’unico fatto importante è di giocare al meglio!!».