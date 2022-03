Rugby, il Crc sfida la capolista Capitolina

Il Crc torna a giocare al Moretti Della Marta. Sfida complicatissima quella che attende domani i biancorossi che ricevono alle ore 15.30 la Union Rugby Capitolina, attuale capolista del girone 3 del campionato di serie A.

“Sulla carta, sulla classifica e sul gioco i romani hanno dimostrato di essere meritatamente in testa alla classifica – si legge nella nota del Crc – ma per fortuna c’è il campo a dare le sentenze definitive e il Rugby Civitavecchia quest’anno ha dato prova di forza e di concretezza spesso nelle prove più difficili e chissà se anche questa volta smentirà ciò che di ovvio avviene nelle gare sportive di Rugby. Dopo la sconfitta a tavolino della partita di domenica contro i pratesi dovuta a rinuncia del CRC per numerosi casi di covid, la squadra si sta ritrovando nella concentrazione e nel gioco analizzando e scovando i propri punti deboli e farli divenire i punti di forza. La sconfitta nello sport dopo quella di domenica scorsa e della settimana precedente è una verità ma è parte integrante del gioco ed in particolare nella palla ovale. Piccola o grande, nella sfera del Rugby come in quella della vita, lascia un segno. Però è il modo in cui la si subisce fa la differenza e la conseguenza è diversa da sportivo a sportivo. Ci sono sportivi che si lasciano travolgere e quelli che reagiscono. Per i primi sono un dramma difficile da superare, mentre per i secondi rappresenta una opportunità. Qualcosa da cui trarre con riflessione ed insegnamento la ripartenza con maggiore consapevolezza ed esperienza per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Domani sarà un altro grande appuntamento di Rugby al campo Moretti Della Marta contro una formazione , la “Union Rugby Capitolina.”, team coriaceo, forte che ad oggi non ha mai regalato nulla alle squadre avversarie lo dimostra anche la classifica”.