Rugby, il Crc sfida i Cavalieri Prato

Arriva una gara casalinga molto difficile per il Civitavecchia Rugby, che però vuole dare continuità al bel successo di domenica scorsa contro la Primavera. Domani, ore 14.30 con orario anticipato per l’ora solare e le lancette indietro di un’ora, i biancorossi ricevono al Moretti Della Marta i Cavalieri Prato secondi in classifica e ancora imbattuti.

“Domenica scorsa – spiegano dal Crc – il Rugby Civitavecchia ha sconfessato la difficoltà ad emergere ed essere apprezzato per il suo giocare ed ottenere punti per la classifica andando a vincere a Roma nel campo della Primavera.

Ha funzionato al meglio la mischia, l’attacco e la difesa, cosa necessità di migliore attenzione, i falli che si sono commessi in particolare zone del campo. Lo staff da tempo sta lavorando su questo tema e sembra che gia dalla partita scorsa e da questa ultima tale impegno ha dato risultati. Concentrazione, si deve mantenere attiva per tutta la gara, audacia, costanza ed impegno, lo sportivo, in procinto di una gara, sa benissimo che l’allenamento è necessario e fondamentale per rafforzare questi obiettivi. Si gioca per la 4 giornata di campionato al Moretti Della Marta, Rugby Civitavecchia vs Cavalieri Union Prato, altro match importante per le ambizioni dei biancorossi”.