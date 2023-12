Rugby, il Crc sfata il tabù Moretti Della Marta

Primo successo stagionale in casa per i biancorossi che superano l'Avezzano per 33-26

Dopo tanti successi esterni il Civitavecchia Rugby festeggia finalmente anche la prima vittoria stagionale in casa. I biancorossi hanno battuto, davanti al pubblico amico del Moretti Della Marta, per 33-26 l’Avezzano nell’ottava giornata del campionato di serie A maschile, girone 3. Gara indirizzata già nel primo tempo grazie alle mete di Castelnuovo e Nastasi che permettono di andare al riposo avanti per 15-5. Crc che però non cala di ritmo nella ripresa e anzi dimostra di volere fortemente sfatare il tabù interno e preme alla ricerca di altri punti, trovati nel primo quarto d’ora con la meta di Vella, a cui si aggiunge quella di Moreno. Tra i biancorossi in campo anche il nuovo arrivato Susperregui, che ha dimostrato il suo valore mettendo a segno quattro dei sei calci a disposizione.Solo nel finale l’Avezzano si rifà sotto trovando due mete, ma troppo tardi. Vittoria e 5 punti conquistati dai civitavecchiesi che in classifica salgono al settimo posto con 18 punti.

“Ha funzionato a dovere tutto il roster – spiegano dal Crc – ognuno ha fatto la sua parte e qualcosa di più. Il lavoro delle due settimane sul piano tecnico, tattico e mentale ha dato i suoi frutti, e c’è da dire che non era facile venendo da due sconfitte consecutive. Il famoso fattore casa citato dal Presidente D’Angelo ha fatto la sua parte e per questo ringraziamo il pubblico presente per aver dato il suo contributo alla vittoria. Ora testa bassa e lavoro sul campo per la prossima giornata domenica a Roma con un altro roster di prestigio e blasone come la Union Rugby Capitolina”.