Rugby, il CRC scivola ancora. Sconfitta a Cesena 22-28

Sconfitta esterna per il CRC a Cesena contro il Romagna. La squadra dei coach Giampietro Granatelli e Mauro Tronca è stata battuta per 28-22. Una battuta d’arresto che non ci voleva contro uno dei rivali più agguerriti della passata stagione. Ecco il tabellino dell’incontro con i dati del match e le marcature.

Campionato di Serie A 2019-20 (girone 3) –XI giornata

Domenica 26 gennaio, Stadio del Rugby di Cesena

Romagna RFC-Civitavecchia 28-22 (mete 4-3; primo tempo 10-10 ; punti conquistati 5-1)

Romagna RFC: Donati, Di Franco, Di Lena (32’ st Fiori), Greene, Tauro, Martinelli M, Onofri, Lamptey, Assirelli (22’ st Scermino), Villani, Bertoni, Baldassarri, Fantini, Manuzi, Strada M. (38’ st Pirini) A disp: Belletti, Coppola, Paganelli, Strada P, Gallo. All: Luci

Civitavecchia Rugby: Gasparini, Rossi, Seno, Diottasi, Di Giammarco, Calandro, Martinelli L (35’ st Nastasi), Gentili, Fiorini (24’ st Fraticelli), Natalucci, Manuelli, Asoli, Giannelli (33’ st Giordano), Orchi (20’ st Nocchi), Cusimano (30’ st Tichetti). A disp: Perullo, Buscema, Crinò. All: Granatelli

Arbitro: Munarini

Marcature:

Primo tempo: 24’ m Di Giammarco tr Calandro (0-7), 33’ cp Donati (3-7), 37’ m Di Lena tr Donati (10-7), 40’ cp Calandro (10-10)

Secondo tempo: 3’ m Greene nt (15-10), 4’ m Rossi tr Calandro (15-17), 18’ st m Strada M nt (20-17), 23’ m Villani nt (25-17), 30’ m Seno (25-22), 35’ cp Donati (28-22)

Cartellini: gialli 22’ pt Diottasi, 32’ pt Martinelli L , 17’ st Cusimano, 25’ st Fraticelli

Calciatori: Donati (3/6), Calandro (3/4)

Note: 8° . Circa 300 spettatori

PLB Man of the Match: Angelo Bertoni (Romagna RFC)