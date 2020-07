Il nuovo corso del Civitavecchia Rugby è già partito. Sarà Mauro Tronca il nuovo coach della prima squadra biancorossa nella prossima stagione. Soluzione interna quindi, inoltre Tronca si avvarrà della collaborazione del tecnico Umberto De Nisi, proveniente dalle Fiamme Oro Rugby. A testimonianza dello stretto legame esistente con la realtà capitolina. Intanto proseguono le iniziative della società che per la prossima stagione ha pensato anche e soprattutto al sociale. Iscrizioni gratis per tutti, basta compilare una pre-iscrizione, che potete trovare sulla pagina facebook del CRC e inviarla alla mail segreteria@rugbycivitavecchia.it. In alternativa si può contattare il numero telefonico 3495009670.