Rugby, il Crc ritrova il sorriso contro la Primavera

Il Civitavecchia Rugby vince e torna in zona tranquilla. La quinta giornata di ritorno del campionato di serie A, girone 3, regala un bel sorriso ai biancorossi che nel campo amico del Moretti Della Marta hanno superato la Primavera Rugby per 35-20. Una gara importante che vedeva sfidarsi due compagini in lotta per la salvezza e il Crc ha confermato l’ottimo stato di forma dimostrato nelle partite casalinghe di questa stagione. Padroni di casa che sono andati avanti dopo pochi minuti e hanno poi mantenuto il vantaggio fino alla fine senza grandi problemi. Quattro le mete per i civitavecchiesi, firmate da Centracchio, Di Giammarco, Bianco e Auriemma, a cui si aggiungono i punti di Beltramino.