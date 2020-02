Rugby, il CRC protagonista al Rugby Seven a Roma

Si sono messi in luce Michele Nocchi e Luca Nastasi, prodotti dal vivaio biancorosso, oltre a Marco Rossi che proviene dalle Fiamme Oro Rugby. Tutti e tre giocano nel CRC in serie A. Fari puntati anche sul coach Giampietro Granatelli

Con la serie A ferma l’attenzione si sposta sul Rugby Seven. A Roma si sono sfidate Luiss, Sapienza, Cus Roma Tor Vergata, Roma 3 e Foro Italico. Protagonisti anche dei giocatori del CRC, al campo La Sapienza Sport si sono messi in luce Michele Nocchi e Luca Nastasi, prodotti dal vivaio biancorosso, oltre a Marco Rossi che proviene dalle Fiamme Oro Rugby. Tutti e tre giocano nel CRC in serie A. Fari puntati anche sul coach Giampietro Granatelli: “Mi occupa dello sviluppo del Rugby a sette soprattutto nell’Università Luiss Guido Carli – spiega il tecnico -. Abbiamo effettuato la seconda tappa dell’anno sportivo, questa è stata più qualitativa rispetto a quella di dicembre scorso. Un circuito veramente interessante di attività universitaria. Hanno partecipato anche dei nostri giocatori, Nocchi con lo Iusm, Marco Rossi e Luca Nastasi con Tor Vergata”.