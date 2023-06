Rugby, il Crc programma la prossima stagione

Terminato da qualche settimana il campionato di serie A, archiviato con la salvezza conquistata all’ultima giornata, per il Civitavecchia Rugby è già tempo di programmare la prossima stagione. L’obiettivo principale sarà quello di crescere, sempre con il progetto giovani che ormai da anni contraddistingue il club civitavecchiese.

“La nostra intenzione – affermano il presidente del Crc Andrea D’Angelo e il direttore sportivo Domenico Nastasi – è quella di allestire, ovviamente per la nuova stagione, una squadra a fortissimo contenuto del circondario, ovvero composta da giocatori prodotti dai settori giovanili. Stiamo movendo i primi passi spinti da un obiettivo: consolidare un gruppo sul quale, poco alla volta, dovremo erigere la costruzione. Detto questo, è chiaro, strada da fare ne abbiamo, ma la voglia è indiscutibile”.

Il Crc ha chiuso il girone 3 al settimo posto con 35 punti, con 7 vittorie e 13 sconfitte. Decisiva per la salvezza è stata la vittoria conquistata nell’ultima giornata per 31-11 al Moretti Della Marta contro il Pesaro.

“Il Rugby Civitavecchia oramai da anni ha come obiettivo il progetto della linea verde, ottenendo sempre risultati lusinghieri – spiegano dal club biancorosso – nella stagione passata molteplici sono stati i momenti di socializzazione, che hanno fatto vivere il rugby dei biancorossi con leggerezza, con il sorriso. I ragazzi hanno imparato divertendosi. Nel pentolone dello scorso anno sono usciti molti giovani che hanno dimostrato il loro valore ed oltre al loro merito si deve riconoscere che hanno trovato un ambiente favorevole dovuto a molteplici fattori, dai veterani che hanno messo a disposizione tutta la loro conoscenza ed accoglienza, una società sana che li ha accolti ed ascoltati con i tecnici, dirigenza, segreteria, staff medico insomma tutti ad assolvere un compito di tenere unito lo spogliatoio pieno di giovani promesse e giocatori che conoscono il pallone ovale a menadito, i conosciutissimi veterani”.

Per la prossima stagione, con il via ufficiale fissato per domenica 8 ottobre, l’obiettivo della società biancorossa è ben preciso come spiegano i dirigenti.

“Come tutte le squadre che si sono sottoposte ad un importante rinnovamento – concludono dal Crc – sarà fondamentale partire con umiltà e tanta voglia di crescere progressivamente. Abbiamo la consapevolezza che dobbiamo avere a disposizione rugbisti di buona caratura, per consentire un campionato attento alla classifica e di buon gioco, mantenendo gli occhi costantemente puntati ed attenti. Siamo convinti di potercela giocare alla pari con le squadre del girone che si formerà e che reclamano i favori del pronostico ma, di più, abbiamo la certezza che il nostro pubblico, sempre caloroso e presente, avrà una funzione determinante. Vincere insieme ai nostri tifosi sarà ancora più bello”.