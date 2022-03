Rugby, il Crc ospita il Romagna

Altro turno casalingo per il Civitavecchia Rugby Centumcellae. I biancorossi domani, ore 15.30, ricevono al Moretti Della Marta il Romagna in quella che negli ultimi anni è stata una sfida che ha visto spesso contro le due compagini. Obiettivo fare punti per Manuelli e compagni dopo la sconfitta subita domenica scorsa contro il Perugia che ha lasciato un pò di rammarico.

“C’è un po’ di amaro in bocca per la partita contro il Perugia – affermano i coach Mauro Tronca e Umberto De Nisi – ma il rugby è anche questo. Dobbiamo voltare pagina e la gara di domenica scorsa appartiene al passato. Chiediamo di chiudere subito con il ricordo della gara passata e guardare con ottimismo al futuro della squadra, continuando il processo di crescita raggiunto giorno dopo giorno, partita dopo partita. Il Romagna è una squadra tosta, intensa e in confidenza, difensivamente difficile da digerire, una squadra che produce gioco, lo dimostrano i risultati ottenuti, non ultimo la vittoria col Noceto. Dobbiamo riscattare il risultato dell’andata, troppo duro e pesante. Altro punto fondamentale per il Crc sarà diminuire i falli, concretizzando le opportunità che saranno create durante la partita non sprecando nulla nella parte offensiva e reagendo nella fase difensiva con ripartenze ottimali. Non abbiamo alibi, il Crc dovrà scendere in campo con la mentalità di fare il massimo risultato e se poi il Romagna dovesse giocare meglio e sarà più forte, allora gli stringeremo la mano”.