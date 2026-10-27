Primo ko stagionale ma con tanti aspetti positivi per il Civitavecchia Rugby. Impegnati sul campo della Luiss Rugby nella seconda giornata del campionato di serie C i biancorossi hanno perso per 26-10. La gara è stata molto equilibrata e ha visto gli universitari andare subito sul 7-0 e i civitavecchiesi che hanno rimontato nel finale di primo tempo portandosi sul 10-7 grazie a due mete realizzate. Nella ripresa però e in particolare nella seconda metà di tempo i padroni di casa hanno realizzato le mete che hanno deciso la gara. Per il Crc sconfitta che segue il successo della prima giornata ma in casa biancorossa più che l’amarezza per il ko rimane la consapevolezza di aver dato tutto.

“Partita combattuta fino a pochi minuti dalla fine – spiegano dal Crc – ma gli infortuni hanno fatto la differenza. La nostra squadra ha ribattuto colpo su colpo agli avversari. Ci rimane un pizzico di amarezza per qualche occasione avuta per incrementare il nostro vantaggio tra primo e secondo tempo. Grande prestazione di coraggio e spirito dei ragazzi che hanno combattuto fino alla fine senza tirarsi indietro. Atteggiamento che fa ben sperare per le prossime gare. Siamo consapevoli delle qualità di questo gruppo e della squadra messa in campo. Il nostro è un progetto in costruzione ma i segnali sono positivi, di qualità e solidità”.