Rugby, il Crc inizia a lavorare in vista del campionato di serie A

Prima settimana di allenamenti per il Civitavecchia Rugby Centumcellae che ha iniziato lunedì scorso la preparazione atletica al Moretti Della Marta. Tanti volti nuovi ma anche diverse conferme per una squadra che nel prossimo campionato di serie A punterà a far meglio della passata stagione, quando è arrivato il penultimo posto. Un team molto giovane ma con esperienza a buoni livelli che disputerà quattro allenamenti a settimana per arrivare al top per la prima di campionato, in programma il 2 ottobre quando il Crc riceverà la visita del Livorno.

“Vogliamo fare del rugby vero – afferma coach Mauro Tronca – e dimenticare gli ultimi anni passati con la pandemia. Ci aspetta un campionato difficile, il girone propone squadre molto attrezzate, alcune persino dalla Top 10 come la Lazio. Noi lavoreremo tanto per dare in campo il massimo”.

La curiosità maggiore è rappresentata proprio dai nuovi arrivi e dall’amalgama di squadra che il Crc dovrà trovare in tempi brevi.

“Con questi arrivi – spiegano dalla dirigenza del Crc – abbiamo più peso e centimetri rispetto allo scorso campionato. Aumentando la qualità e gli obiettivi, i risultati verranno strada facendo. Ai sostenitori chiediamo fiducia perché abbiamo cercato di migliorare la continuità e aumentare la produzione sia difensiva che offensiva”.

“E’ un onore rappresentare Civitavecchia in ambito rugbistico avendo una cittadinanza piena di passione, con un interesse in crescita verso il movimento della palla ovale. – il presidente Andrea D’Angelo del Rugby Civitavecchia – Vogliamo rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e migliorare sempre più lo scambio tecnico con il vivaio cercando sempre di fare un passo avanti nella giusta direzione attraverso la linea verde. Sono gli obiettivi di base di una società che vuole continuare ad essere presente forte di un roster di grande valore al quale in corso d’opera sono state fatte delle aggiunte di rilievo”.

“Con la loro grande tecnica e la personalità i veterani che hanno da sempre contraddistinto la loro carriera, sono incessantemente un valore aggiunto. – commenta il D.S. Domenico Nastasi – Un’opera iniziata negli anni e che aspetta di dimostrare le scelte fatte ed i risultati nel rettangolo di gioco del Moretti Della Marta”.