Rugby, il Crc ha una nuova allenatrice: Giulia Pergolesi

Dopo Papà Allenatore e Fratello Giocatore , Giulia Pergolesi Allenatrice di Minirugby. Neanche il periodo difficile ferma la volontà di conoscere a fondo il Rugby. Una giovane ragazza, Giulia Pergolesi , segue le orme di famiglia… Studiando ed applicandosi ha superato il Test di abilitazione per insegnare il Rugby ai bambini delle UNDER 6 – 8 – 10 – 12 attraverso il “ Corso livello 1“. Il corso ha abilitato Giulia ad insegnare e seguire i giovani rugbisti e rugbiste del Rugby Civitavecchia. Attraverso la struttura didattica della Federazione Italiana Rugby , mirata a generare competenze specifiche per le varie categorie dei bambini e bambine , con il fine ultimo di migliorare il processo di allenamento dell’atleta , Giulia ha iniziato il nuovo percorso di allenatrice nel Rugby Civitavecchia. La formazione è fondamentale per la crescita del movimento rugbistico del CRC e viene curata principalmente la crescita “mentale” dei bambini e bambine affinché possano imparare: