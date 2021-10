Rugby, il Crc fa visita alla capolista Romagna

Torna in campo dopo il turno di riposo il Rugby Civitavecchia. Terza del campionato Italiano di Serie A Maschile di RUGBY Girone 3 per i biancorossi ( la scorsa di campionato il CRC riposava), impegnati alle 14,30 allo Stadio del Rugby di Cesena. Il CRC sarà contrapposto al Romagna , squadra al comando del girone 3 con 9 punti insieme all’ Unione Rugby Capitolina. I cosidetti galletti sono una franchigia tra club di rugby romagnoli che ha come capofila il Romagna RFC costituitasi nel 2006. Nelle due settimane passate in attesa della sfida ,il Rugby Civitavecchia ha lavorato molto sia dal punto di vista tecnico che tattico sul concetto per poter migliorare la prestazione fatta in casa versus Pesaro Rugby dove lo ha visto in molti punti in chiaro ma alcuni scuro. Chiaramente lo staff ha affrontato i punti in cui ha mostrato le sue lacune mentre ha chiesto di ripetere quanto di buono si è visto nella partita di esordio. Nell’attenta disamina della partita col Pesaro Rugby fatta sono stati analizzati i punti principali la disciplina, fattore questo sul quale la squadra dovrà ritrovare concentrazione e serenità in vista delle prossime sfide e realizzazione delle mete nei 22 nelle fasi cruciali dove alla fine spesso ci si gioca la partita. Perse alcune touche importantissime nella 22 avversaria da parte del CRC che avrebbero potuto cambiare le sorti e le vicende della partita di esordio. La linea verde del Rugby Civitavecchia , ben cinque giovanissimi esordienti in A alla prima in casa messa a disposizione del club , stà maturando oltre che tecnicamente anche mentalmente giorno dopo giorno sotto l’attenta e scrupolosa visione dei coach ed a questo percorso prendono parte anche i veterani che forti dell’esperienza di anni di Rugby ad alto livello danno numerosi consigli ed indicazioni. Il tema comunque dei bianco-rossi alla fine è unico per tutti sia dalla parte tecnica che dei giocatori: “Noi andiamo a fare la nostra partita e cercheremo di fare bottino pieno”.