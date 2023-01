Rugby, il Crc comincia il ritorno da Livorno

Inizia il girone di ritorno del Crc che spera di conquistare i primi punti stagionali fuori casa. Domani, ore 14.30, i biancorossi faranno visita al Livorno in una importante sfida per la salvezza.

“Speranza, sicurezza, certezza del Rugby Civitavecchia di rimanere nella serie A sono molte – spiegano dal Crc – ma poi è sempre il campo a parlare come arbitro unico ed indiscusso. Tuttavia questa regola non scritta rende questo sport affascinante perché anche un club di Rugby di dimensioni relative relegate alla sua ubicazione nel girone di appartenenza , l’unica a non essere capoluogo di provincia o di regione, pone il Rugby Civitavecchia in una posizione interessante e piena di soddisfazione perché anche se piccola , parliamo di dimensioni economiche e di utenza della palla ovale, porta con se la parte ammaliante, attraente, avvincente, coinvolgente, invitante, irresistibile, seducente, da parte dei suoi sostenitori, nel seguire e far parte di questo sport… Da domani si inizia, anche se è stato fatto in parte da inizio campionato dalla dirigenza, dai tecnici, dall’intero staff di verificare , analizzare, controllare punti fatti, punti subiti ed in particolare la posizione di classifica. A tal proposito ricordiamo che il prossimo avversario, il Rugby Livorno 1931, ha tredici punti in classifica, posizionato terzultimo in classifica con quattro punti in meno dal Rugby Civitavecchia. Fondato nel 1931 a Livorno, il Rugby Livorno 1931, vanta 22 Campionati di Serie A (la vecchia serie A o A1 propriamente dette), insomma una squadra da una forte tradizione. Il CRC viene da un girone fatto di alti, tutte vittorie in casa e bassi tutte perse fuori casa. La speranza dei biancorossi è quella che si interrompa la cabala, incrociando le dita, e che finalmente dimostri di poter raggiungere la famosa salvezza comoda con anticipo. Partendo dalla odierna non c’è altro da fare sul vostro telefonino o orologio tecnologico un countdown timer ed impostare ora e giorni mancanti alla partita, come data domani, ore 14,30, ricordate invece di scrivere o dettare al vostro GPS “Carlo Montano’ via dei Pensieri , Livorno” per poter vedere dal vivo la partita e gridare” Forza Civita”, chissà se proprio la vostra presenza non interrompa la cabala”.