Rugby, il Crc chiude con l’Afragola

Ultima giornata del campionato di serie A per il Crc. I biancorossi dovrebbero finalmente tornare in campo, dopo una serie di rinvii per covid, nella gara in programma domani, ore 15.30, al Moretti Della Marta contro l’Afragola.

“Siamo partiti bene – affermano dal Crc – ma strada facendo ci siamo complicati la vita e sicuramente gli infortuni non ci hanno aiutato. Sapendo che avremmo raggiunto la salvezza nella stagione trascorsa ad inizio campionato ci ha portato ad abbassare un po’ troppo la guardia e a perdere punti che sarebbero stati importanti per chiudere meglio l’anno sportivo. Forse avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, ma disputare questo campionato è stata un’esperienza molto importante per tutti i ragazzi, che hanno dimostrato di essere all’altezza di questa categoria e di poter crescere ancora.”