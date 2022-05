Rugby, il Crc chiude con la gioia finale

Si è concluso con una gioia finale il difficile campionato di serie A per il Civitavecchia Rugby Centumcellae. I biancorossi si sono imposti per 28-10 nella gara valida per l’ultima giornata e disputata al Moretti Della Marta contro l’Afragola Napoli grazie alle mete di Rossi, Olivieri, Manuelli e Auriemma e ai piazzati di Nasello. Il risultato rispecchia fedelmente quanto visto in campo con i padroni di casa che hanno messo in campo tanta voglia e impegno per non chiudere la stagione all’ultimo posto. Con l’Afragola era infatti uno scontro diretto per le ultime due posizioni di classifica e ad aggiudicarselo sono stati i civitavecchiesi che concludono da penultimi con 12 punti. Da segnalare anche che il Crc ha dovuto far fronte a ben 8 punti di penalizzazione senza i quali il XV guidato da Mauro Tronca e Umberto De Nisi avrebbe scalato altre posizioni.